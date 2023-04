2023年4月5日のヘッドラインニュース

[お知らせ]先程無料版のfeather for Twitterも使用不能になりました。もう少し使用できると思ったのですが突然のサスペンドとなりました???? おそらくこれでfeather for Twitterは終了です。 今は次のfeatherに向けて全力で走っています。 ユーザーのみなさま今まで本当にありがとうございました???? pic.twitter.com/0CaH9JG1LX

スターバックスのサマーシーズン第1弾として、大人気フレーバー「メロン」の果肉感をアップさせた「 The メロン of メロン フラペチーノ 」が2023年4月12日(水)に登場します。2種のメロンをミックスした果肉ソースとメロン果汁使用の華やかなフラペチーノ、さらにメロン風味ホイップクリームのトッピングで、2022年のサマーシーズンにも大きな反響を呼んだドリンク。2023年は果肉ソースの量を1.8倍に増量して、まるで完熟メロンのおいしいところだけを食べているかのようなフラペチーノに仕上げたとのことです。 スターバックスのサマーシーズン第1弾スタート大人気フレーバー“メロン”が果肉感をアップして登場!圧倒的なメロン感を楽しめる『The メロン of メロン フラペチーノ®』など4月12日(水)より発売 | スターバックス コーヒー ジャパン https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2023-4877.php

