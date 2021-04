2021年04月05日 19時00分 メモ

Microsoft従業員が作成したというエイプリルフールのジョーク製品「Microsoft Coffee」とは?



4月1日を「ウソをついてもいい日」とするエイプリルフールの習慣は広く根付いており、多くの企業やウェブサイトがエイプリルフールネタを披露しています。1996年の4月1日には、Microsoftの従業員が「Microsoft Coffee」というエイプリルフールのジョーク製品を作り出してニュースにも取り上げられたそうで、実際にイタズラを実行したという人物が当時の経緯について告白しました。



Microsoft Coffee. The Last Prank Before PR Ruined Everything | April 1st, 2021 | Medium

2021年4月1日、ブログサービスのMediumに「1996年4月1日にエイプリルフールのイタズラで『Microsoft Coffe』を作り出した」という経験談が投稿されました。投稿主はMicrosoftに勤めていた同僚数名と共に、「エイプリルフールのジョーク製品を作成する」というイタズラを行ったとのこと。





このイタズラで特徴的だったのは、単に冗談のプレスリリースを流すのではなく物理的なパッケージを作成した点です。1996年の時点では、ソフトウェアは現代のようにダウンロード販売が主流ではなく、「箱に入ったフロッピーディスクやCD」の形でBest BuyやEgghead Softwareなどの実店舗で販売されていました。そこで投稿主らは実際に箱のグラフィックデザインを作り、実際にMicrosoft製品のパッケージ印刷に使われるシステムでパッケージを印刷したと述べています。



ジョーク製品の名称である「Microsoft Coffee」は、1996年にサン・マイクロシステムズがリリースした「Java」から連想したもの。Javaの名称はジャワコーヒーに由来するものなので、「Coffee」の元ネタが「Java」であることは見る人が見れば気づけるようになっていたとのこと。



Microsoftに勤めていたという投稿主によると、当時のMicrosoftはテクノロジー業界で絶大な影響力を持っていたものの、「革新者ではなく模倣者である」という評判が付きまとっていたそうです。そこで、わざと「Java」を連想させるジョーク製品「Microsoft Coffee」を作ることにより、この評判を茶化そうと考えたと投稿主は述べています。



以下の写真が、実際に作られた「Microsoft Coffee」のパッケージ。ふざけた名称やコーヒーのイラストを除けば、見た目はMicrosoft製品にそっくりです。





そして1996年4月1日、配達チームが西海岸にあるEgghead SoftwareやOffice Depotなどのソフトウェア販売を行う実店舗に向かい、店員や客の目を盗んで「Microsoft Coffee」を棚に並べました。ジョークのプレスリリースも送信した結果、多くの客が棚に並べられた「Microsoft Coffee」を発見し、中には実際に購入しようとした人もいたとのこと。



以下のムービーでは、実際に当時のTV局で放送された「Microsoft Coffee」に関する報道を見ることができます。



Microsoft Coffee - YouTube





ニュースキャスターの背景には「APRIL FOOLS(エイプリルフール)」「Microsoft」との文字。





手に持っているのは、実店舗に並べられた「Microsoft Coffee」のパッケージです。「Coffee」という名称が「Java」から名付けられたという点も指摘しています。なお、中にソフトウェアは入っていないとのこと。





投稿主は「Microsoft Coffee」の一件が他愛もないイタズラとして処理されると思っていたそうですが、Microsoftの広報担当が「Microsoft Coffee」への関与を否定し、外部の者によるイタズラだと発表したことで不安にかられたとのこと。広報担当は法務部などにも連絡したものの、返答は「法的な問題は見つからなかった」というものであり、エイプリルフールとして処理されたそうです。



投稿主は、広報担当が「ビル・ゲイツ氏が『Microsoft Coffee』のイタズラを快く思っていない」と考えて過剰反応したとみていますが、結果として投稿主は口をつぐむことにしました。その後、イタズラから25年が経過して、ようやく「Microsoft Coffee」の一件について明かすことにしたと述べています。



ブログ上で詳細に語られた「Microsoft Coffee」の一件ですが、ソーシャルニュースサイトのHacker Newsではインターネット上に「Microsoft Coffee」への言及が見当たらないことから、「この報告自体が手の込んだジョークではないか?」との指摘も上がっていました。



Microsoft Coffee | Hacker News

