「大事なところに線を引く」「語呂合わせで覚える」といった学習方法は本当に効果的なのか？

生きていく上で常につきまとう「勉強」や「学習」を行う上では、先人たちが作り上げた体系的な学習方法を取り入れることがテクニックの1つとして役立ちます。ケント州立大学心理学部のジョン・ダンロスキー氏らは世間に広く知られる学習方法を10種類取り上げ、認知および教育心理学の観点から、それらの方法が本当に有効的なのかどうかを検証しました。 Improving Students’ Learning With Effective Learning Techniques: Promising Directions From Cognitive and Educational Psychology - John Dunlosky, Katherine A. Rawson, Elizabeth J. Marsh, Mitchell J. Nathan, Daniel T. Willingham, 2013 https://doi.org/10.1177/1529100612453266 ◆1:「なぜ?どうして?」を突き詰める 人間は元来好奇心旺盛な生き物であり、身の回りの状態や行動、出来事について説明を求める傾向があります。ある研究では、「空腹の男性が車に乗ってきた」といった例文を覚えるよう指示された被験者のうち、「なぜ男性はそうしたのか?」といった質問をするよう指示されたグループの方が、単に文を読んだだけのグループよりも例文を覚えている割合が高かったそうです。 このことから、学習においては「なぜそうなのか」を突き詰める方が単に出来事を覚えるよりも効果的だとされています。例えば、「ある国とある国のコーヒー豆の生産量は似通っている」という事実を覚えるとき、「なぜ似通っているのか」という理由を追求する方が、より記憶に残りやすいと考えられます。

2023年03月06日 08時00分00秒 in Posted by log1p_kr

