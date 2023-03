1万年後の世界に今の言語を伝えるための物理アーカイブ「ロゼッタ・ディスク」とは？

1799年にエジプトのロゼッタで発見された ロゼッタ・ストーン は、同一の文章が古代エジプトの ヒエログリフ や デモティック 、 ギリシア文字 の3種類の文字で記述ていたことで、それまで解読不能だったヒエログリフの解読に貢献しました。非営利団体の ロング・ナウ協会 は2000年から2100年までの間に世界の約50~90%の言語が絶滅すると予想しており、地球の1500以上のさまざまな言語をアーカイブした現代のロゼッタ・ストーンである「 ロゼッタ・ディスク 」を作成しました。 Very Long-Term Backup - Long Now https://longnow.org/ideas/very-long-term-backup/ 紙は数千年にもわたって情報を保持できるバックアップ媒体として優れている一方で、大量の情報を保存するには実用的ではありません。また、DVDのようなデジタルデータを保存する装置は大量の情報を少ないスペースで保存できる一方で、経年劣化ですぐに情報が失われてしまいます。そのため、紙の耐久性とデジタル機器のアクセシビリティを合わせ持った新しいメディアが必要だと考えられています。

2023年03月03日 21時00分00秒 in ハードウェア, サイエンス, Posted by log1r_ut

