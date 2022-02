無料で1800年代に出版された1万3000点以上の図解を含む百科事典「Iconographic Encylopædia」を閲覧できるデジタル版が公開

1800年代中旬に出版された1万3000点以上のイラストと160万語以上の説明を含む百科事典「 Iconographic Encylopædia 」を、アメリカのシカゴを拠点に活動しているデザイナーのニコラス・ルジュー氏がデジタル化しています。 Iconographic Encylopædia - C82: Works of Nicholas Rougeux https://c82.net/work/?id=388 1844年、ドイツのイラストレーターであるヨハン・ゲオルク・ヘックは天文学から動物学に至るまで幅広い主題をカバーする図解百科事典の編集を開始し、1849年から1851年までの3年間で10部構成のオリジナル百科事典を出版しました。百科事典はもともと「Bilder-Atlas zum Conversations-Lexicon. Ikonographische Encyklopädie der Wissenschaften und Künste」というタイトルで、ドイツの ブロックハウス百科事典 の補足用辞典としての位置づけでした。 その後、上記の百科事典は「科学・文学・芸術における象徴的な百科事典」と考えられるようになり、1851年から1852年にかけて「Iconographic Encylopædia」という名で英語に翻訳されることとなりました。さらにその後、 スミソニアン協会 の最初の学芸員となる スペンサー・フラトン・ベアード により編集されました。 この「Iconographic Encylopædia」のデジタル化を進めてきたルジュー氏は、「13カ月の間に500枚の刻印プレートと3000ぺージ分のテキストのスキャンを、1つの包括的なものとして統合しました。スキャンは パブリックドメイン ライセンスの下でダウンロードできるようになっています」とコメント。 ルジュー氏が公開しているデジタル版「Iconographic Encylopædia」には以下からアクセス可能です。 Iconographic Encyclopædia of Science, Literature, and Art https://c82.net/iconography/

・関連記事

中国が2万人のスタッフを雇って「中国版Wikipedia」を作成へ - GIGAZINE



架空平行世界の百科事典「コデックス・セラフィニアヌス」 - GIGAZINE



総ページ数なんと5000ページ、Wikipediaを1冊の百科事典にするとこうなった - GIGAZINE



フリーな百科事典「Wikipedia」誕生秘話 - GIGAZINE



2022年02月08日 12時30分00秒 in ネットサービス, アート, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.