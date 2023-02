2023年02月22日 14時00分 ネットサービス

ファイルをバイナリ化して動画にすることでYouTubeを容量無制限のストレージとして活用する試み



YouTubeはアップロードする動画1本当たりのサイズや時間については上限を設けているものの、アカウントごとにアップロードできる動画の総量については制限を設けていません。そこで、ソフトウェア開発者のDvorakDwarf氏が、ファイルをバイナリ化して動画に変換し、YouTubeを「容量無制限のストレージ」として活用するためのツール「Infinite-Storage-Glitch(ISG/無限ストレージグリッチ)」を開発しました。



GitHub - DvorakDwarf/Infinite-Storage-Glitch: ISG lets you use YouTube as cloud storage for ANY files, not just video

https://github.com/DvorakDwarf/Infinite-Storage-Glitch





YouTube As Infinite File Storage | Hackaday

https://hackaday.com/2023/02/21/youtube-as-infinite-file-storage/



DvorakDwarf氏は、すべてのファイルは1~255の数値で表現可能なバイトで構成されているため、RGBの色か、黒と白の組み合わせ(バイナリ)でピクセル化することが可能だと指摘。これらの方法で変換したファイルを動画に埋め込めば、あらゆるファイルを動画として保存することが可能となります。



YouTubeではアップロードした動画が圧縮されてしまうため、DvorakDwarf氏はファイルをRGBではなくバイナリデータに変換する方法を採用しました。ISGを使用してバイナリ化したファイルを動画に埋め込み、この動画をYouTubeにアップロードすることで、YouTubeを実質的なストレージとして利用できるとDvorakDwarf氏は説明しています。なお、ISGを使用してファイルをバイナリ化すると、元のファイルと比べてサイズが数倍大きくなるとのこと。





実際にDvorakDwarf氏がアップロードした「バイナリ化したファイルを埋め込んだ動画」が以下。見ているだけではどんなファイルかまったくわかりませんが、動画をダウンロードしてISGのdislodgeオプションを使ってファイルを取り出し、元のファイルを復元することが可能だそうです。IT系メディアのHackadayは、16ビット時代にもVHSビデオレコーダーを使ってファイルを動画に変換する方法が存在しており、同様の概念は以前からあったと指摘しています。



YouTube as a form of hard drive (Read description) - YouTube





DvorakDwarf氏はYouTubeをストレージとして利用することについて、利用規約に違反している可能性があると認めています。DvorakDwarf氏は、「『ファイルを含む動画をアップロードできない』という利用規約があるとは考えにくいですが、すべての法律用語を掘り進めるのは嫌でした。私は今のところ、真剣あるいは大規模にこのツールを使うことを容認しません。YouTubeが怒るのも理解できます」とコメントしています。



また、Hackadayは、「これがYouTubeの利用規約に違反するかどうかは解釈の余地があるかもしれませんが、動画サイトはこれらのアップロードを比較的簡単に検出し、ファイルを破損するより強力な圧縮アルゴリズムを適用できると推測できます」と述べました。