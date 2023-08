YouTubeの帯域制限を無視してムービーを高速にダウンロードする方法とは？

「 youtube-dl 」や「 yt-dlp 」などのダウンロードツールを使わずにYouTubeからムービーをダウンロードしようとすると、強烈な帯域制限が発動して10分のムービーをダウンロードするのに約6時間半もかかってしまいます。こうした制限をダウンロードツールがどのように突破しているのかについて、ハッカーのヴェダードさんが解説しています。 How They Bypass YouTube Video Download Throttling | 0x7D0 https://blog.0x7d0.dev/history/how-they-bypass-youtube-video-download-throttling/ ムービーをダウンロードするための最初のステップは、ムービーにアクセスするための実際のURLを見つけることです。このステップでは、YouTube APIのエンドポイントである「/youtubei/v1/player」にアクセスすればOK。タイトルや詳細説明、サムネイルに加えてムービーの解像度ごとのURLを取得できます。

・関連記事

最強YouTubeダウンローダー「yt-dlp」でムービーの指定時間を切り抜きダウンロードする手順 - GIGAZINE



無料でYouTube・ニコニコ動画・Twitter・Instagramなどの動画を一発でダウンロード&MP3に変換などができる「Vividl」、最強ダウンローダー「yt-dlp」内蔵で初心者でも簡単に使える - GIGAZINE



音楽会社がGoogleに「YouTubeダウンローダー」に関するWikipedia記事を検索結果から除外するように要請 - GIGAZINE



「GitHubに削除されたYouTube動画ダウンローダーは著作権侵害用ツールではない」とオープンソース団体やジャーナリストが反発 - GIGAZINE



YouTube動画をダウンロードする「youtube-dl」のホスティング企業が世界3大レコード会社に訴えられる - GIGAZINE

2023年08月15日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.