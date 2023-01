2023年01月31日 12時15分 アニメ

J・K・ローリングが「黙れトランス排除フェミニスト」と銃を向けるアニメキャラの画像をツイートして炎上、「トランス排除との非難は反女性参政権と同等」と示唆



ファンタジー小説「ハリー・ポッター」シリーズの著者である作家のJ・K・ローリング氏がTwitterで、アニメのキャラクターに「黙れトランス排除的ラディカルフェミニスト(TERF)」との言葉を加えた画像と反女性参政権運動に関する画像を投稿して「同じもの」と発言しました。投稿の背景には、ローリング氏をTERFと非難する論調と女性参政権運動に対する暴力は同一のものであるとの主張があるとみられます。



J.K. Rowling Compares Zombie Land Saga TERF Meme to Anti-Suffragist Art - Interest - Anime News Network

https://www.animenewsnetwork.com/interest/2023-01-30/j.k-rowling-compares-zombie-land-saga-terf-meme-to-anti-suffragist-art/.194313



JK Rowling's Latest Salvo In Culture War Is Claiming Anime Girl Saying 'STFU TERF' Is The Same Thing As Silencing Suffragettes | Know Your Meme

https://knowyourmeme.com/news/jk-rowlings-latest-salvo-in-culture-war-is-claiming-anime-girl-saying-stfu-terf-is-the-same-thing-as-silencing-suffragettes



J.K. Rowling Equates Zombie Land Saga TERF Meme to Anti-Suffragist Art

https://www.cbr.com/jk-rowling-under-fire-comparing-terf-meme-anti-suffragist-art/



問題の投稿は、J・K・ローリング氏が「同じたわ言、違う世紀」と述べた2023年1月29日のツイートです。添付画像のうち1枚目には拘束され拷問器具のようなもので口を閉じさせられている女性が描かれています。伝えられるところによると、これは20世紀初頭の女性参政権運動に反発して描かれた風刺画とのこと。そして2枚目は、テレビアニメ「ゾンビランドサガ」に登場するキャラクターである「星川リリィ」の画像を編集したもので、「黙れTERF」との文言と拳銃が追加されています。



Same shit, different century. pic.twitter.com/Bn73NseF1n — J.K. Rowling (@jk_rowling)



ローリング氏は、「生理のある人」との表現についてTwitterで苦言を呈するなど、近年のLGBT運動とは距離を置いた論調で知られており、ローリング氏を「トランスフォビア」や「TERF」として非難する人もいます。また、ローリング氏は映画「ハリー・ポッター」シリーズ20周年記念番組でほとんど取り上げられませんでしたが、これを出演者たちがローリング氏のトランスジェンダー問題への姿勢に批判的だからだとする向きもあります。



一方ローリング氏の投稿に登場した「星川リリィ」は、一見すると女の子ですが肉体的には男性という設定を持っており、トランスジェンダーに関する文脈で言及されることがあります。こうした背景から、TERFを非難するミーム画像に使われることになりました。





ローリング氏の発言の意図について、コミック関連のニュースサイトであるCBRは「TERFとの非難による影響と、女性参政権運動が反フェミニストから受けた脅威が同じ重みを持つことを暗に示したものです」と説明しました。





ローリング氏のツイートは記事作成時点で1236万回表示され、9885件のリツイートや1万2000件の引用ツイート、7万5000件の「いいね」が寄せられるなど大きな反響を呼んでいます。



その中には、「あのJ・K・ローリングがアニメの女の子に脅迫されているのを見るのはとてもおかしいですね」と面白がるツイートが含まれています。



Seeing JK Rowling getting intimidated by an anime girl photo is very amusing https://t.co/vTo8LGcixA — hsssy (@KingHsssy)



また、「女性の参政権論者の多くが排他的な白人フェミニストで、黒人女性に参政権が与えられるべきだとは考えていなかったことを踏まえると、ぴったりです」と皮肉を言うTwitterユーザーもいました。



Fitting considering a lot of suffragists were exclusionary white feminists that didn't believe black women should have the right to vote — Amanda (foxgirl arc) (@Amanda_Lorien)