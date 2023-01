ノードベースで画像を加工するワークフローを構築できる「Gimel Studio」

・関連記事

ゲーム感覚でプログラミングが学べるNintendo Switchの「ナビつき! つくってわかる はじめてゲームプログラミング」プレイレビュー - GIGAZINE



オープンソース3DCGソフト「Blender」バージョン3.0が21年ぶりのメジャーアップデートとして登場 - GIGAZINE



JavaScriptで記述できる物理学ベースのシミュレーションを分かりやすく学べ実際にデモを動かせる「Ten Minute Physics」 - GIGAZINE

2023年01月29日 12時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.