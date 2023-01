公有地と私有地が交差しており私有地を通らないとたどり着けない公有地ができてしまう「土地のコーナーロック問題」とは？

2021年10月、アメリカのワイオミング州で4人のハンターが私有地へ不法侵入したとして起訴されました。しかし、これらのハンターは一歩たりとも問題の私有地に足を踏み入れておらず、公有地から公有地へと移動しただけだったとのこと。この奇妙な事態を引き起こした、アメリカ西部にみられる「土地のコーナーロック問題」について、アウトドアレクリエーションを楽しむ人のためのウェブメディア・onXが論じています。 onX Corner-Locked Report: The Impact and Ethics of Corner Crossing | onX https://www.onxmaps.com/onx-access-initiatives/corner-crossing-report アメリカ大陸西部では過去2世紀にわたる土地取引や偶然などの結果、公有地と私有地が複雑に交差する地域が存在し、そこには「4つの面を私有地に囲まれた公有地(コーナーロックの公有地)」が存在するとのこと。たとえば、以下の地図は黄色に塗られた部分が公有地で、地面が見えている部分が私有地です。公有地と接する4つの面が私有地である場合、ある公有地から点を接する公有地へ移動するためには、隣接する私有地を通らなければなりません。この場合、私有地の所有者が権利を主張した場合、通り抜けた人は不法侵入で起訴される可能性があります。

