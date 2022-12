ツイートの全履歴から爆速で過去ツイートを検索できるウェブアプリ「A simple Twitter archiver」レビュー

A simple Twitter archiverはオープンソースで開発されており、以下のリンク先でソースコードを確認できます。 GitHub - dariusk/twitter-archiver: Make your own simple, public, searchable Twitter archive https://github.com/dariusk/twitter-archiver また、A simple Twitter archiverの開発者であるDarius Kazemi氏は 問い合わせフォーム を用意してバグの報告を呼びかけています。実際に2022年12月22日時点では日本語の検索に非対応だったのですが、GIGAZINE編集部が問い合わせた結果、翌日に日本語検索への対応が実施されました。

・関連記事

Twitterに投稿した全データをダウンロードしてバックアップする方法まとめ - GIGAZINE



自分のツイート履歴を画像やムービーだけでなくいいね履歴やリストごとサクッとダウンロード可能な無料アプリ「TwitVault」を使ってみた - GIGAZINE



Twitterのタイムラインに流れる画像や動画をまとめて保存できるブラウザ拡張機能「Twitter メディアダウンローダ」 - GIGAZINE



Twitterの画像を右クリックから一発でダウンロード可能な拡張機能「Twitter Image Downloader」レビュー - GIGAZINE



2022年12月25日 09時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.