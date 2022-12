Ankerの「Eufy」がプライバシー問題で謝罪声明を発表するも「論点があっていないテンプレ回答」と批判されてしまう

Ankerの家電ブランドであるEufyでは、セキュリティカメラの映像が無許可でアップロードされていたことや、問題発覚後にウェブサイトからプライバシーの保証に関する記述が削除されたことが発覚しており、ユーザーの間で波紋が広がっています。これを受けて、Eufyが釈明を行う声明を送信しましたが、メディアからは「用意された文章で、消費者にとって重要な疑問に答えていない」との厳しい評価がなされています。 Read what Anker’s customer support is telling worried Eufy camera owners - The Verge https://www.theverge.com/2022/12/19/23517250/anker-eufy-security-camera-answer セキュリティコンサルタントのポール・ムーア氏は2022年11月に、Eufyのカメラ付きインターホン「Video Doorbell Dual」が、クラウド機能を使わない設定だったにもかかわらず撮影した映像のサムネイルをクラウドにアップロードしていることを 発見 し、Eufyのウェブサイトの記述とは挙動が異なることを指摘しました。また、Eufyのカメラの映像が無料メディアプレイヤーの「 VLC 」でストリーミング再生できることも発覚しています。 記事作成時点では、Eufyはこの一件に対する正式な見解を示していませんが、問題発覚後にウェブサイトからプライバシー保護に関する文言や、映像の暗号化に関する記述を一部削除するなどの改変を行っていたことが、IT系ニュースサイトのThe Vergeによって突き止められました。 Ankerの家電ブランド「Eufy」がプライバシーに関する約束をウェブページからこっそり削除、勝手に監視カメラ映像をアップロードしていた問題発覚の直後 - GIGAZINE

・関連記事

Anker・Eufyブランドのセキュリティデバイスがユーザーの同意なくコンテンツをクラウドにアップロードしていたことが判明 - GIGAZINE



Ankerの家電ブランド「Eufy」がプライバシーに関する約束をウェブページからこっそり削除、勝手に監視カメラ映像をアップロードしていた問題発覚の直後 - GIGAZINE



ワイヤレスでフルHD録画可能&ローカルストレージにデータを保存できる多機能監視カメラ「eufyCam 2C」を設置してみた - GIGAZINE

2022年12月20日 11時30分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.