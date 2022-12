目に見えるのにAIには見えない「対AI型迷彩コート」を学生が開発

AIで人を検出するカメラの目をごまかすことができる特殊なコートが、中国の武漢大学の学生により開発されました。数々の監視システムが導入されている中国において、人々のプライバシーと安全を保護することが期待されています。 Chinese Students Invent Coat That Makes People Invisible to AI Security Cameras https://www.vice.com/en/article/88q3gk/chinese-students-invent-invisibility-cloak 「InvisDefenseコート」と名付けられたこのコートには特殊なデザインが施されており、肉眼では他の迷彩柄のコートと変わらないように見えるものの、AIを搭載したカメラには人だと分からないような柄になっているとのこと。その柄は以下のようにいろいろなものがあります。

2022年12月09日 20時00分00秒 in デザイン, セキュリティ, Posted by log1p_kr

