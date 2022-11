エプソンが持続可能性を理由にレーザープリンターの製造停止を予告

by Open Grid Scheduler / Grid Engine 電機メーカーのセイコーエプソン(エプソン)が、持続可能な社会の実現に向け、2026年を目標にレーザープリンターの販売を終了することを明らかにしました。 プリンティングイノベーション、環境技術への取り組みで持続可能な社会の実現に貢献(2022年11月17日) | ニュース | エプソン https://corporate.epson/ja/news/2022/221117.html Epson stops making laser printers for sustainability reasons • The Register https://www.theregister.com/2022/11/28/epson_ends_laser_printers/ エプソンは2021年3月に「Epson 25 Renewed」という環境活動を制定しており、ユーザーのもとでの環境負荷低減に積極的に取り組んでいるとのこと。また、レーザー方式からインクジェット方式への切り替えも従来より進めていたそうです。エプソンは2022年11月17日にインクジェット複合機・プリンター製品の新シリーズを発表するとともに、エプソンが提供しているレーザープリンターは、2026年を目標に本体の販売を終了するとしました。 レーザープリンターの消耗品・保守部品は販売終了後も長期にわたり提供し、サポートも継続していくとエプソンは述べています。

2022年11月29日 12時30分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

