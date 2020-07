Microsoftが世界初の「水素でデータセンターを48時間連続稼働させる」ことに成功

・関連記事

Microsoftが廃水をエネルギーに変える発電所とデータセンターを統合させた施設を開発中 - GIGAZINE



究極の水冷・海中データセンター計画「Project Natick」をMicrosoftが推進中 - GIGAZINE



MicrosoftとMITがクラウドの効率を改善する数理モデルを開発 - GIGAZINE



Microsoftが海中にデータセンターを設置、電力も再生可能エネルギーだけでまかなうクリーンな仕様 - GIGAZINE



米国防総省の1兆円超のクラウド事業「JEDI」入札競争にMicrosoftが勝利、大本命のAmazonは敗れる - GIGAZINE



Microsoftが27.6ペタバイトの海底データセンターに設置したウェブカメラの映像を公開中 - GIGAZINE

2020年07月30日 15時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.