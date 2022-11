2022年11月18日 08時00分 乗り物

4人が事故死した一輪電動スケートボード「Onewheel」の使用中止を当局が要請



ボードの上に乗ってバランスを取るだけで移動できる一輪電動スケートボード「Onewheel」について、アメリカ消費者製品安全委員会(CPSC)が消費者に対して全モデルの使用をただちに停止するよう求めました。CPSCによると、2019年~2021年の間に少なくとも4人がOnewheelの事故で死亡しており、他にもさまざまな重傷事故が報告されているとのことです。



アメリカ企業のFuture Motionが開発した「Onewheel」は、誰でも簡単に乗りこなせる一輪電動スケートボードとして、2015年に一般販売が開始されました。それ以降もFuture Motionは複数のモデルをリリースしており、一部のモデルは最高時速が16~19マイル(約25~30km)に達するとのこと。なお、記事作成時点での価格は1050ドル~2200ドル(約14万6000円~30万7000円)ほどとなっています。



簡単かつスリリングな乗り物として人気を博していたOnewheelでしたが、2022年8月にはOnewheel GTというモデルのフットパッドに不具合が見つかり、CPSCとFuture Motionが協力してリコールが発表されました。これは、通常はライダーが降りたことをフットパッドが感知すると自動でボードが停止しますが、Onewheel GTでは不具合によってライダーが降りた後もボードが動き続け、周囲の人にケガをさせる危険性があると認められたためでした。



しかし、CPSCは11月16日の声明で、Onewheel、Onewheel+、Onewheel+XR、Onewheel Pint、Onewheel Pint X、Onewheel GTの全モデルについて、死亡および重傷事故のリスクがあるとして使用停止するように消費者へ勧告しました。





CPSCは、Onewheelがバランスを崩したり移動中に突然停止したりした結果、投げ出されたライダーが死傷する事故が発生したと述べています。死亡事故は2019年~2021年の間に少なくとも4件発生しており、死因は頭部外傷によるものだったとのこと。また、重傷事故では外傷性脳損傷、脳しんとう、マヒ、骨折、靱帯(じんたい)損傷といったケガが報告されています。CPSCは製品のリコールを求めましたが、Future Motionはリコールを拒否したとのこと。「CPSCは引き続き、消費者向けのリコールを要求していく予定です」と声明には記されています。



今回のCPSCによる声明に対し、Future Motionは「不当で人騒がせな主張」であると反論しています。



Future Motionは、「安全性はFuture Motionのビジネスの中核です。私たちは最初のモデルからボードに安全性を組み込み、市場投入した次の5世代にわたり安全性を継続的に改善してきました」と述べ、突然停止したと指摘されたボードを調査したものの、根本的な技術的問題は見つからなかったと説明しています。そして、8月にリコールしたOnewheel GTのように技術的な問題が見つかった場合は、CPSCと協力することをいとわないとしています。



また、すべてのボードスポーツはクラッシュやケガのリスクが伴うものであり、Future Motionは一貫してライダーに安全装備の着用と能力の範囲内で乗ることの重要性を訴えていると主張。「Onewheelはあらゆるボードスポーツに共通する、常識的で安全な乗り方に従って操作すれば危険はありません。私たちはCPSCの不当で憂慮すべき主張に強く反対し、ライダーがボードの使用を中止する理由はないと考えています」と、Future Motionは述べました。