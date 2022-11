新型コロナワクチン接種後の心筋炎や心膜炎リスクについてファイザーやモデルナが研究を進めている

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種について、非常に少数ではあるもののワクチンが原因とみられる 心筋炎 や 心膜炎 の 発症事例が報告 されています。特に若年層に多くみられるこれらの症状の長期的影響について、ワクチンを開発したファイザーやモデルナなどの製薬企業が研究を進めていると、ニュースメディアのNBCニュースが報じました。 Myocarditis after Covid vaccine: Research on long-term effects underway https://www.nbcnews.com/health/health-news/myocarditis-covid-vaccine-research-long-term-effects-rcna55666 アメリカ・ミシガン州のデトロイトに住む22歳のダヴィオン・ミラーさんは、初めてファイザーのCOVID-19ワクチンを接種した2日後に胸痛や倦怠(けんたい)感、息切れなどの症状を経験したとのこと。そして接種から1週間後、自宅のバスルームで意識不明になっているのを発見されて病院に運ばれました。治療によって回復したミラーさんは、医師から心筋炎や心膜炎であると診断され、2回目のファイザーまたはモデルナのワクチン接種を受けないように指示されたそうです。 ミラーさんは、ファイザーまたはモデルナのCOVID-19ワクチン接種後に心筋炎を経験した、非常にまれな患者の1人です。 アメリカ疾病予防管理センター(CDC) によると、2020年後半からアメリカ国内で数億回以上のワクチン接種が行われており、ワクチン関連とみられる心筋炎または心膜炎が若い男性を中心に約1000件報告されているとのこと。

・関連記事

新型コロナワクチン未接種者の心筋炎および心膜炎の発症率はどう変化するのか? - GIGAZINE



COVID-19ワクチンによる心筋炎リスクはブースター接種でも増加する - GIGAZINE



「新型コロナワクチン由来のスパイクタンパク質は有害」というフェイクニュースがFacebookで拡散されている - GIGAZINE



新型コロナの「スパイクタンパク質」が心臓の細胞に悪影響を与えるとの研究結果、ウイルス本体が消えても人体へのダメージが続く可能性 - GIGAZINE



新型コロナを発症した人の約半数が数カ月経過しても完全に回復していないことが研究で判明 - GIGAZINE



新型コロナが治っても後遺症に悩まされる人の「4つの傾向」とは? - GIGAZINE



新型コロナウイルス感染症の後遺症による認知能力への影響は脳卒中よりも大きい - GIGAZINE



新型コロナ後遺症に苦しむ患者が最後の希望で「血液浄化療法」にすがるも効果はなくただ財産を失っただけという報告 - GIGAZINE



2022年11月15日 16時55分00秒 in サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.