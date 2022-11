ネット上の集団行動は鳥の群れに驚くほど似ている

・関連記事

「信頼性の低いコンテンツ」を広めるにはわずかな数のTwitterボットで十分であるという研究結果 - GIGAZINE



Twitterでフェイクニュースを指摘された人は「かえって意見が偏っていく」との研究結果 - GIGAZINE



Twitterでフェイクニュースが拡散される速度は真実のニュースと見分けがつかないという研究結果 - GIGAZINE



フェイクニュース対策には「記事の見出しが正確かどうか」を考えさせることが有効 - GIGAZINE



SNS情報から個人の趣向を丸裸にし投票行動を自在に操作する影のネット戦略がトランプ大統領を誕生させた - GIGAZINE



2022年11月14日 21時23分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.