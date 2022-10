2022年10月28日 12時00分 ゲーム

「Call of Duty: Modern Warfare II」のディスクサイズはわずか72MBで後から150GBのデータダウンロードが必要



2022年10月28日発売のFPSゲーム「Call of Duty: Modern Warfare II」のPlayStation 5版ディスクを手にしたプレイヤーが、ディスク内にはわずか72MBのデータしか入っておらず、プレイのためにはゲーム起動後に大量のデータをダウンロードする必要があると報告しています。



報告したプレイヤーによると、Call of Duty: Modern Warfare IIのディスクには72MBのデータしか入っておらず、ベースとなるゲームデータやマルチプレイヤー用のデータなどを合わせると、後から150GBものデータをダウンロードする必要があるそうです。



ディスクをデータダウンロードのための単なる「デジタルキー」として扱っていることについて、The Vergeは「データ通信の上限が厳しい国や、ダウンロード速度が遅い場所に住んでいる人にとって問題でしょう。ダウンロードのために常時本機の電源を付けておくことで、電気代や環境への影響も大きくなってしまいます」と指摘しました。





Call of Dutyのような大型タイトルは、発売日初日にゲームプレイ改善のための「パッチ」が配布されることは珍しくありません。このようなパッチも大きなサイズであることが多いため、「初日にゲームデータをダウンロードすることと初日にパッチをダウンロードすることは変わらず、特に問題はないのでは」という意見も散見されます。



しかし、TwitterユーザーのLance McDonald氏は「物理的なディスクをデジタルサービスに繋いで、一人用のゲームをプレイするためだけにファームウェアのアップデートをさせるのはスタンダードではありませんし、決してそうなってはいけません。初日パッチで修正されることと、ゲームがディスクに収録されないことには大きな違いがあるのです」と述べ、必要なファイルをディスク版に含めないメーカーの姿勢を非難しました。



