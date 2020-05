2020年05月14日 14時35分 ネットサービス

Netflixによる新型コロナウイルス対策のビットレート削減が終了



外出自粛に伴うトラフィック量増大に対応するため、Netflixでは2020年3月半ばからヨーロッパでコンテンツのビットレート(情報量)を下げてきましたが、そろそろ問題がなくなったのか、各地のユーザーからビットレートが元に戻ったという報告が上がっています。ただし、当初「30日間」と発表されていた規制期間は最終的には50日以上に及び、映像品質によって料金が変わることから、ユーザーからは不満の声も聞こえてきます。



Netflix has started reverting streaming quality back to normal - FlatpanelsHD

https://www.flatpanelshd.com/news.php?subaction=showfull&id=1589350115





映像コンテンツやディスプレイに関するニュースを扱うFlatpanelsHDによると、2020年3月半ばから行われてきたNetflixのビットレート削減が終了したという声が、ドイツやデンマーク、ノルウェーなどのユーザーから届いているとのこと。



このビットレート削減措置は、新型コロナウイルス対策による自宅待機でインターネットトラフィックの増大が見込まれたことから行われたもの。Netflixのコメントでは、措置は「30日間」の予定でした。



YouTubeやNetflixが一部地域で映像ビットレートを下げていることが判明、その理由とは? - GIGAZINE





最終的に、Netflixのビットレート削減期間は50日続くこととなりました。無事、元の高画質でコンテンツを楽しめるようになったのはいいことなのですが、Netflixでは画質によって料金設定が異なることから、RedditユーザーのBogusBadgerさんが「4K画質の分の料金を払っているのに、とても見られるものではなかった」と主張するなど、不満の声も挙がっています。なお、価格は日本の場合、4K(超高画質)がプレミアムプランで月額1800円(税別)、HD(高画質)が月額1200円(税別)、SD(標準画質)が月額800円(税別)。BogusBadgerさんが書き込んだのは「ビットレート削減措置が終了した」と報告の出てくる1日前でした。



How long will people keep accepting the low bitrates that were supposed to be here for only 30 days? : netflix

https://www.reddit.com/r/netflix/comments/ghlemb/how_long_will_people_keep_accepting_the_low/



なお、日本はそもそもビットレート削減措置の対象に入っていなかったので、影響はありません。