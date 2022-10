ルパン三世の少年時代を描く新作アニメ「LUPIN ZERO」特報公開

・関連記事

2022年秋開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



アウトドア系ガールズストーリー「ゆるキャン△」アニメ第3期制作決定 - GIGAZINE



「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」新作アニメPV公開、最新技術で原作を第1話から再構築 - GIGAZINE



2022年10月24日 04時00分00秒 in 動画, アニメ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.