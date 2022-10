電源周波数のわずかな変動をタイムスタンプとして用いる「The Hummingbird Clock」

電源の周波数は完全に固定されているわけではなく微妙に変化しています。イギリス政府はこの変動を秒単位で記録し、録画・録音データの「指紋」として、監視や法医学用途に利用しています。この仕組みと同じ技術を用いて、周波数の変動を時計上に落とし込んだのが「 The Hummingbird Clock 」です。 The Hummingbird Clock http://hummingbirdclock.info/ アクセスすると時計がイギリス時間で表示され、50Hz前後で微妙な揺らぎのある音が聞こえます。

・関連記事

「なぜ無線通信で用いられる周波数帯域は2.4GHzなのか」調査中の学生の前に立ちはだかった最後の巨大な壁 - GIGAZINE



6Gの候補であるテラヘルツ帯の電波を脳の神経細胞に照射すると細胞が異常な成長を遂げたことが明らかに - GIGAZINE



マツダ車で「特定のラジオを受信するとシステムが利用不能になる不具合」が発生、その原因とは? - GIGAZINE



2022年10月11日 17時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.