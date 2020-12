情報理論の父と呼ばれるクロード・シャノンの功績とは？

熱気球で世界中にインターネットを提供するプロジェクト が行われたり、 高速通信5G の整備が進んだりと、情報通信技術は日々進歩しています。そんな情報通信技術の基礎となる研究を行い、情報理論の父と呼ばれた クロード・シャノン の功績について、スタンフォード大学で情報学の教授を務める デビッド・チェ 氏が解説しています。 How Claude Shannon’s Information Theory Invented the Future | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/how-claude-shannons-information-theory-invented-the-future-20201222/ 1916年にミシガン州に生まれたシャノンは、 ミシガン大学 で数学と電気工学の学位を取得した後、 マサチューセッツ工科大学 で ブール代数 を回路設計に適用した修士論文「 継電器及び開閉回路の記号的解析 」を発表しました。複雑な回路を数学的な理論に基づいて設計することを可能にしたこの研究は、現在も続く回路設計技術に関する研究の出発点とされています。

2020年12月24日 08時00分00秒 in ソフトウェア, サイエンス, Posted by log1o_hf

