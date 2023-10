アニメの「オンエア版とパッケージ版のクレジットが異なる理由」や「クレジット誤記が発生する理由」を「マチ★アソビ vol.27」で聞いてきた

・関連記事

「マチ★アソビ vol.27」全記事一覧まとめ - GIGAZINE



「マチ★アソビ vol.27」イベントスケジュール一覧まとめ - GIGAZINE



手描きとデジタル作画の差とは?「鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST」や「灼熱の卓球娘」の入江泰浩監督がお絵かきしながら熱弁 - GIGAZINE



ライブドローイングで女の子が生き生きと動くアニメを描きつつ入江泰浩監督がデジタル作画を語る - GIGAZINE



はも・すだちちくわ・ベトナム料理などバラエティ豊かな「マチ★アソビ vol.27」のグルメハントはこんな感じだった - GIGAZINE



鬼滅の刃・アイマスなどに彩られたマチ★アソビ vol.27の商店街アニメジャックはこんな感じ - GIGAZINE



空港に鬼滅の刃・SPY×FAMILY・オーバーテイク!などの巨大ビジュアルが現れたマチ★アソビ vol.27の徳島阿波おどり空港アニメジャック - GIGAZINE



「マチ★アソビール」作りに向けてとくしまアニメ大使・中村繪里子が自ら植樹したすだちを収穫するため神山町に赴いた「マチ★アソビール収穫祭」レポート - GIGAZINE



2023年10月28日 23時43分00秒 in 取材, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.