2022年10月04日 11時03分 ネットサービス

Twitterが「ツイートを後から編集できる機能」をサブスクリプションユーザー向けに正式提供開始、機能の詳細が明らかに



Twitterが、有料サブスクリプションサービス「Twitter Blue」のメンバー向けにツイートを編集する機能を提供したと発表しました。ツイートの編集機能は記事作成時点でカナダ・オーストラリア・ニュージーランドで提供されており、まもなくアメリカでも提供される予定です。



Twitter’s edit button is rolling out to Blue subscribers in Canada, Australia and New Zealand | TechCrunch

https://techcrunch.com/2022/10/03/twitters-edit-button-is-rolling-out-to-blue-subscribers-in-canada-australia-and-new-zealand/



Twitter's edit button is finally here — but probably not how you hoped

https://www.androidpolice.com/twitter-blue-editable-tweets-rollout/



2022年9月、Twitterはツイート編集機能をTwitter Blueのユーザー向けに公開することを発表しました。このツイート編集機能はあくまでテスト段階にある機能としてユーザーに提供されています。



Twitterが待望の「ツイート編集」機能を有料サブスクリプションユーザー向けに公開へ - GIGAZINE





そして同年10月3日、カナダ・オーストラリア・ニュージーランドのTwitter Blueユーザー向けにツイート編集機能の正式版がリリースされました。



test went well, Edit Tweet is now rolling out to Twitter Blue members in Canada, Australia, and New Zealand!



US coming soon pic.twitter.com/7NNPRC0t1I — Twitter Blue (@TwitterBlue)



投稿後に編集されたツイートにはペン型アイコンが表示されます。



now that Edit is rolling out in Twitter Blue Labs, here’s what you can expect



see that little icon? it’s there to let you know that the Tweet has been edited pic.twitter.com/Av6vZYuVeO — Twitter Blue (@TwitterBlue)



そして、編集済みのツイートを開くと、投稿日時ではなく最終編集日時が表示されるように。さらに最終編集日時をタップすると、バージョン履歴を見ることが可能。つまり、編集前のツイートをちゃんと確認できるようになっています。



plus, a version history is available on every edited Tweet so you know what changed pic.twitter.com/E3eZSj7NsL — Twitter Blue (@TwitterBlue)



IT系ニュースサイトのTechCrunchによると、ツイート後に編集できるのは投稿してから30分以内のみ。さらに編集できる回数には5回という上限が定められています。TechCrunchは「Twitterがツイート編集に制限を設けたのは、ユーザーが誤字脱字を修正したりハッシュタグを追加したりするのに十分な時間を与えつつ、ツイートを大幅に変更して機能を悪用することを防ぐためである可能性があります」と述べています。



なお、日本ではTwitter Blue自体が提供されていないため、記事作成時点でツイート編集機能が実装される予定はありません。