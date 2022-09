スターバックスが限定版スタンプのNFTが購入できる「Starbucks Odyssey」を開始

スターバックスには飲み物や食べ物を購入することでスターを集める「 Starbucks Rewards 」というプログラムがありますが、新たに拡張版として、マーケットプレイスで限定版スタンプの NFT 購入などができる「 Starbucks Odyssey 」というプログラムが始まることがわかりました。 Starbucks brewing revolutionary Web3 experience for its Starbucks Rewards members https://stories.starbucks.com/press/2022/starbucks-brewing-revolutionary-web3-experience-for-its-starbucks-rewards-members/

2022年09月13日 14時35分00秒 in メモ, 食, Posted by logc_nt

