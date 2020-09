Amazonがバーチャル旅行サービス「Amazon Explore」を発表、一体何がすごいのか？

Amazon jumps into virtual tourism, offering live one-on-one experiences around the world - GeekWire https://www.geekwire.com/2020/amazon-jumps-virtual-tourism-offering-live-one-one-experiences-around-world/ Amazon Exploreは、世界各地のツアーガイドが観光やアクティビティなどのバーチャルツアーを案内してくれるというサービス。すでにスタートしているベータテストでは、 アルゼンチンでのワインテイスティングのバーチャルツアー や……

2020年09月30日 13時16分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

