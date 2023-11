2023年11月16日 17時20分 ネットサービス

YouTube Premiumが「対話型AI機能」「高画質版の拡大」など新しい特典を発表



YouTubeは2023年11月15日に、YouTube Premiumのユーザー向けにいくつかの新機能を拡張すると発表しました。新機能には、多くのデバイスで高画質設定の「1080p Premium」を使えたり、YouTubeを継続的に使用することで実績バッジを獲得できたりといったものが追加されています。



Tap into the latest features from YouTube Premium - YouTube Blog

https://blog.youtube/news-and-events/new-youtube-premium-features/





YouTube expands its 1080p Premium option to more devices | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/11/15/youtube-expands-its-1080p-premium-option-to-more-devices/



YouTube Premiumは月額制のYouTubeサブスクリプションで、広告なしやバックグラウンド再生ができるようになるほか、スマートフォンやタブレットでコンテンツを「キュー」に入れたり、友達とYouTubeを同時に視聴できるMeet Live Sharingを使用できたりといった特典があります。YouTube Premiumの会員は2023年11月時点で世界中に約8000万人いると発表されています。



2023年11月15日には新たに、YouTube Premiumメンバー限定の実験的機能がYouTube公式ブログで発表されました。まず、ムービーの視聴画面に「Ask」というメニューが追加され、独自の会話型AIとやりとりすることができます。





ブログによると、ムービーを視聴したままでそのムービーや関連コンテンツなどについてさまざまな質問を行うことができるとのこと。会話型AIの機能はアメリカ国内でAndroidデバイスを使用する一部のYouTube Premiumメンバーのみに解放される予定となっています。





また、長い動画に多く寄せられたコメントを、AIによってわかりやすく要約する機能も実験的に追加されるそうです。クリエイターはAIが要約した視聴者コメントにより、ムービーがどのような反応を受けているか、視聴者がどこに強く興味を持っているか、などを確認しやすくなっています。



そのほか、YouTube Premiumメンバー向けに展開されている高画質モードである「1080p Premium」について、iOSユーザー向けに拡張した他、多くのAndroidデバイス、ウェブブラウザからの視聴、スマートTVにおける視聴でも正式に導入しています。





YouTubeでは途中で視聴をやめたムービーについて「どこまで再生したか」というのがわかるようになっていますが、YouTube Premiumにログインしている複数のデバイス間で、中断したところからムービーを再開できる機能も追加されました。そのため、「朝の電車でスマートフォンで見ていた動画を、仕事の休憩中にPCで続きを見る」というようなことも可能になります。



YouTube Premiumにはさまざまな機能があるため、少しでも多くの機能を体験しやすいように、YouTube Premiumの特典ページから「プレミアム バッジ」を獲得できるようになりました。バッジは18歳以上のメンバー向けに展開されており、YouTube Premiumの限定機能を活用することで、より豪華なバッジを集めていくことができます。





最後に、YouTube Premiumは他のアプリやゲームと連携した特典を受け取ることができる機能も追加されています。特典には、スマートフォン向けRPG「原神」のゲーム内バンドルや、Discordでカスタム絵文字やスタンプにアクセスできる「Discord Nitro」の3か月無料トライアル、マイクロソフトが提供するPCゲームのサブスクリプションサービスである「PC Game Pass」などが含まれています。詳しくはYouTube Premium特典ページから確認することが出来ます。



YouTube Premiumの新機能のリリースは、YouTube向け対話AIの実験が開始されてから1週間後に行われるとのこと。