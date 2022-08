セブン-イレブンのレジが使用不能になりデンマークで国内全店舗を閉鎖、サイバー攻撃の疑い

デンマークのセブン-イレブンで、チェーン店舗の支払いを担当するシステムに対してサイバー攻撃が行われた疑いがあり、レジが使用不可能になったため、全店舗が閉鎖する事態が発生しました。 Mistænker hackerangreb: 7-Eleven-butikker lukket i hele landet - TV 2 https://nyheder.tv2.dk/samfund/2022-08-08-mistaenker-hackerangreb-7-eleven-butikker-lukket-i-hele-landet 7-Eleven lagt ned af formodet hackerangreb | Indland | DR https://www.dr.dk/nyheder/indland/7-eleven-lagt-ned-af-formodet-hackerangreb 7-Eleven ramt af nedbrud – Ekstra Bladet https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/7-eleven-ramt-af-nedbrud/9370129 7-Eleven stores in Denmark closed due to a cyberattack https://www.bleepingcomputer.com/news/security/7-eleven-stores-in-denmark-closed-due-to-a-cyberattack/ セブン-イレブンが発表した声明は「残念ながら、本日・2022年8月8日(月)にハッカーからのサイバー攻撃を受けた可能性があります。これにより、レジの使用や決済ができません。影響範囲がわかるまで店舗を閉鎖します。すぐに営業を再開できることを願っています」という内容。IT系ニュースサイト・Bleeping Computerが示した声明のスクリーンショットはこんな感じ。

2022年08月09日 11時21分00秒 in セキュリティ, Posted by logc_nt

