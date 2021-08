2021年08月03日 16時00分 セキュリティ

ワクチン予約システムがランサムウェア攻撃でダウン、被害を受けたイタリアの州知事は「テロリスト」とハッカーを非難



イタリアの首都・ローマを擁するラツィオ州で2021年8月1日に、同州の保健医療用ITシステムがサイバー攻撃を受けて停止する被害が発生していたことが分かりました。これにより、新型コロナウイルスワクチンの予防接種の新規予約ができない事態となっています。



Lazio victim of 'terrorist' hacker attack- governor - English - ANSA.it

https://www.ansa.it/english/news/general_news/2021/08/02/lazio-victim-of-terrorist-hacker-attack-governor_42cf158a-771c-4fa8-9851-03c82e7a7925.html



Italian vaccination registration system down in apparent ransomware attack

https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/italian-vaccine-registration-system-down-apparent-ransomware-attack-n1275757



COVID-19 vaccine portal for Italy's Lazio region hit with cyberattack | ZDNet

https://www.zdnet.com/article/covid-19-vaccine-booking-website-for-italys-lazio-region-hit-with-cyberattack/



2021年8月1日、イタリア・ラツィオ州のニコラ・ジンガレッティ知事はFacebookで「ワクチン接種の予約を管理している企業であるLazioCreaのITシステムに対し、昨夜から非常に甚大なハッキングが行われています」と発表しました。





また、ジンガレッティ知事は8月2日の記者会見で、「目下、我々はテロリスト的な攻撃から地域を守ることに取り組んでいます。攻撃は昨夜に引き続き現在も続いており、事態は非常に深刻です。ラツィオ州は、イタリアでこれまで発生した中で最も重大な犯罪の標的となりました」と述べて、システムへのハッキングを非難しました。





ラツィオ州は、具体的にどのようなサイバー攻撃が行われたのかを明らかにしていませんが、ジンガレッティ知事はFacebookへの投稿で「攻撃により、システムにあるほぼ全てのファイルにアクセスできないようになった」ことや、「地域の医療ネットワークへのさらなる被害拡大を防ぐためにサーバーをシャットダウンした」ことなどを明かしています。この発言について、サイバーセキュリティ企業・Recorded FutureのAllan Liska氏は「ランサムウェア攻撃の被害を受けている場合によくみられる表現です」と指摘しました。



ラツィオ州にサイバー攻撃を行ったハッカーの正体や目的、身代金要求の有無などの詳細は、記事作成時点では不明です。ラツィオ州の関係者は、イタリアの通信社であるANSAに対して「8月1日から始まった攻撃は、国外からのもの」と話しているとのこと。





システムの停止により予防接種の新規予約を受け付けられなくなったことで、ワクチン接種計画に遅れが出ることが懸念されています。一方、医療データが無事だったことから医療サービスは問題なく提供されているほか、8月13日実施分まで予約済みのワクチン接種も計画通り実施される予定です。



ジンガレッティ知事は、「ハッカーの攻撃があったにもかかわらず、ラツィオ州の成人の70%にワクチン接種をすることができました。この目標のために尽力した地域の素晴らしいコミュニティに心から感謝しています。誇りを決意をもって進み、立ち止まらないでください」と述べて、ワクチン接種の取り組みを継続するよう呼びかけました。