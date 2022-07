違法に発掘された「金」をApple・Google・Microsoft・Amazonが自社製品のために使っていることが発覚

金や銅などの天然資源は、電子製品にとって必要不可欠な材料です。これらの天然資源は非常に貴重であることから、残念ながら世界各地に違法な採掘業者が多く存在します。AppleやGoogle、Microsoft、Amazonが自社製品のためにブラジルで違法に採掘された金を購入していたと、ブラジルの地元メディアであるRepórter Brasilが報じています。 Exclusivo: Apple, Google, Microsoft e Amazon usaram ouro ilegal de terras indígenas brasileiras https://reporterbrasil.org.br/2022/07/exclusivo-apple-google-microsoft-e-amazon-usaram-ouro-ilegal-de-terras-indigenas-brasileiras/ Apple and other companies bought illegal gold from Brazil - 9to5Mac https://9to5mac.com/2022/07/25/apple-bought-gold-illegal-in-brazil/ Repórter Brasilの報告書によると、Apple・Google・Microsoft・Amazonがチメットとマルサムという金属精錬企業から金を購入していたことが確認されています。チメットとマルサムはアメリカとヨーロッパで認証を受けた企業ですが、環境破壊に関する複数の容疑に加え、天然資源を違法に採掘した容疑で、ブラジル連邦警察による捜査を受けているとのこと。

2022年07月27日 20時00分00秒

