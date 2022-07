Xbox Cloud GamingをLinux環境でプレイしたら画質が低下したという報告

by Marco Verch マイクロソフトが展開するクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」は日本を含む数カ国でベータ版が開始されており、何百種類ものゲームをゲーム専用機なしで気軽に遊ぶことができます。このサービスをLinux環境でプレイしたユーザーから、「Windowsでプレイする場合よりも画質が低下している」と報告されています。 Quality on linux : xcloud https://www.reddit.com/r/xcloud/comments/vrfmuz/quality_on_linux/ コミュニケーションサイト・RedditのユーザーであるSpiritual-Ad2806氏によると、Linux(UbuntuまたはManjaro)でXbox Cloud Gamingをプレイすると、Windowsでプレイしたときよりも画質が落ちることに気づいたとのこと。 そこでSpiritual-Ad2806氏は ユーザーエージェント を変更できるMicrosoft Edgeの拡張機能を利用し、Linux環境でありながらWindows 10を装ってXbox Cloud Gamingにアクセスしてみることにしたそう。その結果、Linux環境でそのままアクセスするよりも、ユーザーエージェントをWindowsに切り替えた後の方が明らかに画質が向上していたとのこと。

2022年07月07日 06時00分00秒 in ネットサービス, ゲーム, Posted by log1p_kr

