自動運転技術のライバルWaymoとUberが無人トラック実用化に向けてタッグ



Uberが2017年にリリースした、トラック運転手と荷物を運んでほしい運送会社とをマッチングするサービス「Uber Freight」と、完全無人タクシーなどの自動運転プロジェクトを進めるWaymoがタッグを組み、自動運転トラックの実用化に向けてさらなる加速を目指すことが発表されました。Waymoが発表したリリースによると、Uber Freightが提供する荷物の配送ルートにWaymoの自動運転トラックを迅速に配備することができるようになることで、無駄な移動を省いた効率的でロジティクスの新時代を迎えるパートナーシップになるとのこと。



Waypoint - The official Waymo blog: Waymo Via and Uber Freight partner to accelerate the future of logistics

https://blog.waymo.com/2022/06/waymo-via-and-uber-freight-partner-to.html



Waymo is teaming up with Uber on autonomous trucking because time really heals all wounds - The Verge

https://www.theverge.com/2022/6/7/23156674/waymo-via-uber-freight-autonomous-truck-deal



Uberは2017年に「Uber Freight」を開始した後、2018年には自動運転トラックによる長距離輸送の効率化の試みを発表していました。これは、自動運転が比較的容易な長距離の高速道路を自動運転車に任せ、複雑な都市部の配達は人間のドライバーにバトンタッチするという分業制で、自動運転トラックによる配達を実現しようとしたもの。このUberの自動運転配送はアリゾナ州でテストされていましたが、テスト中の自動運転車が歩行者を跳ねて死亡させる事故が起こり、Uberの自動運転に関する発表は一部が差し止めになっています。



また2017年2月、WaymoはUberが主要な自動運転技術を盗んだとして訴訟を起こしています。裁判はちょうど一年後の2018年2月に唐突な和解によって終結し、UberはWaymoの技術の一部を悪用したことを認めつつ、将来の使用のためにUberのライセンスを供与することを誓いました。



今回のWaymoとUberのパートナーシップに際して過去の訴訟などの関係に言及はありませんでしたが、大規模に投資をしつつもアリゾナ州の事件以後はプロジェクトを進められなかったUberと、事業拡大のためにトラック事業の成長を急いでいるWaymoとの利害が一致した結果のパートナーシップ形成だと、アメリカの技術系ニュースサイトであるThe Vergeは結論付けています。



WaymoはUberとの提携を「深い長期的なパートナーシップ」と述べており、「自律型トラックをデジタルで最適化されたネットワーク全体に、安全、効率的、大規模に展開できる未来を構想しています。無駄の多いデッドヘッドを排除し、サプライチェーンを合理化し、より安全な道路の作成を支援します。Uber Freightと並んでこれを実現するのが待ちきれません」と語っています。



またUber Freightの責任者であるLior Ron氏は、「Uber Freightの広範で効率的で信頼性の高いデジタルネットワークは、自律型トラックを実現するために不可欠です。私たちは、業界全体に利益をもたらす方法で自律型トラックを展開するための規模と市場の専門知識を備えた、自律型トラックの優先ネットワークとして独自の立場にあります。Waymo Viaとの協力は素晴らしい飛躍となり、ロジティクスの新時代を迎える貨物ネットワークを開拓できることを誇りに思います」とコメントを寄せています。