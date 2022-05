劇的に銃撃事件を減らしたとされるオーストラリアの妙策とは？

・関連記事

アメリカが18年ぶりに「学生が学校で銃乱射事件を起こさない3月」を迎える、新型コロナウイルスの影響で - GIGAZINE



銃乱射事件を受けトランプ大統領が暴力的なゲームや映画を規制すべきだと発言 - GIGAZINE



銃乱射事件が発生する地域を分析して判明した「4つの共通点」とは? - GIGAZINE



ゲームが銃乱射事件の一因となっているとトランプ大統領らが非難 - GIGAZINE



新型コロナの感染拡大がアメリカの銃社会に与えた影響とは? - GIGAZINE

2022年05月26日 16時00分00秒 in Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.