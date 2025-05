メディアが警察を美化する「コパガンダ」を見抜く方法

・関連記事

警察官がうそをついて無実の人々から虚偽の自白を引き出す方法とは? - GIGAZINE



Appleの「探す」の精度が低いせいで無実の人がSWATの突撃を受ける事件が発生したとの報道 - GIGAZINE



インターポールがサイバー犯罪に用いられた2万2000のIPアドレスを押収し41人を逮捕、95カ国の警察が参加する大規模な国際捜査で - GIGAZINE



「警察は以前から黒人活動家を監視していた」と黒人ジャーナリストが証言 - GIGAZINE



「警察がスマホをハッキングするのに自社技術を悪用した」としてイスラエル企業がセルビアとの取引を停止 - GIGAZINE

2025年05月15日 20時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article How to spot the 'copaganda' media glorif….