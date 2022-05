2022年05月25日 11時13分 ウェブアプリ

ビジネス向けウェブサイトを簡単に設計・構築・公開できる「Microsoft Power Pages」発表



Microsoftが、ローコード開発プラットフォームである「Microsoft Power Platform」ファミリーの5番目の製品として、ビジネス中心のウェブサイトを誰でもすばやく簡単に構築できる「Microsoft Power Pages」を発表しました。



Announcing Microsoft Power Pages: Build secure, low-code websites | Microsoft Power Pages

https://powerpages.microsoft.com/ja-jp/blog/announcing-microsoft-power-pages-build-secure-low-code-websites/





Microsoft's Power Platform can now build websites and turn images into apps

https://www.xda-developers.com/microsoft-power-platform-build-websites-apps-images/



「Microsoft Power Pages」は、自分で1行のコードも書くことなく、基本的なデザインや機能を備えたレスポンシブデザインのウェブサイトを構築できるツールです。これまで、「Microsoft Power Apps」プラットフォーム内にポータルサイトを簡単に作成し、ページやレイアウト、コンテンツをカスタマイズできる機能がありましたが、改めて、スタンドアロン製品として提供されるものです。





サイト制作を誰でも簡単に行うことができる上に、Visual StudioやGitHub、Azure DevOpsなどの他のMicrosoftのサービスと統合された開発者ツールが付属しており、ビジネス要件の実装を助けてくれます。



どういったことが可能になるのかざっくりとまとめた動画が公開されています。



Say hello to Microsoft Power Pages - the newest member of the Power Platform - YouTube





また、同時に「Microsoft Power Apps」の新機能「ExpressDesign」も発表されています。



New: turn images and designs into apps using AI-powered express design | Microsoft Power Apps

https://powerapps.microsoft.com/en-us/blog/new-express-design-in-power-apps-converts-images-and-designs-to-apps-in-seconds/



これは、PDFファイルやFigmaのデザインファイル、果ては手描きのスケッチまで、あらゆるデザインを取り込んでウェブアプリやモバイルアプリが作れるというもの。



取り込みは、一般的なアプリケーション要素を認識するように訓練された高度なAIが行い、Microsoft Dataverseで動作する、ユーザー体験とデータスキーマを持つアプリケーションが自動的に生成されるとのことです。