履くだけでストレスを軽減してくれる「足をくすぐるインソール」が誕生



誰もがストレスと無縁の生活を送りたいと考えていますが、日々の生活にはストレスがつきものです。ニュージーランドの研究チームが開発した「足をくすぐるインソール」は一見すると奇妙ですが、ストレスを軽減する「笑い」の力を取り入れたデバイスです。



ワキや足の裏をくすぐられるとどうしても笑ってしまうという人もたくさんいますが、こうした人はくすぐられることを楽しんでいるのではありません。人間はくすぐられると自律神経や視床下部への刺激が生じ、闘争・逃走反応や痛みなどの感情的な情動が発生します。



くすぐりによって生じる笑いと楽しさから生じる笑いは根本的に異なる現象ですが、どちらもストレスを大幅に緩和する効果があることが検証の結果わかっています。そこでニュージーランド・オークランド工科大学のドン・サミタ・エルヴィチガーラ氏らは、磁力によって動くブラシで足の裏をくすぐるデバイスを開発し、足の裏のどのポイントが最も効果的に笑いを誘発するのかを調査することにしました。





エルヴィチガーラ氏らが開発した足の裏をくすぐるデバイス「TickleFoot」のムービーが以下。



TickleFoot: Design, Development and Evaluation of a Novel Foot-tickling Mechanism that Can Evoke... - YouTube





TickleFootは、足の裏にある特にくすぐりに弱いスポットをくすぐる「動く突起」がついたインソール。ムービーでは、インソール上の突起がぐりんぐりん動いている様子が示されています。





TickleFootの開発にあたって、エルヴィチガーラ氏らはまず被験者を動く突起を備えた板の上に乗ってもらい、最も笑いを誘発する突起の位置と動きを分析しました。





そして分析結果から突起の位置と動きを定め、駆動機構を電池で動くようにしてインソールに仕込みました。





完成したTickleFootを取り付けた靴を被験者に履いてもらい効果を計測したところ、笑いを生み出す効果がしっかりと実証されたとのこと。





突起をボールに取り換えることで、笑いによってストレスを軽減するというモードから足つぼを刺激してリラックスさせるというモードに切り替えることもできます。





エルヴィチガーラ氏らは、TickleFootは単にストレス軽減目的だけではなく、脳スキャン技術と組み合わせて笑いに関する脳の働きを研究する際にも最適なデバイスだと主張しています。