メタバースのアバターが現実のロボットを操作してそばを食べることは可能なのか？

VRゲームのプレイ中に家具を破壊する事故が爆増、破壊の瞬間を捉えたムービーも - GIGAZINE



脳波や筋電図を読み取るVRデバイスをValveが開発中、「これまでのエンターテインメントを絶滅させる」との意気込み - GIGAZINE



VRヘッドセットで映像を見せることで弱視を改善するという治療法「Luminopia One」がFDAに承認される - GIGAZINE



VRヘッドセットで牛に「仮想の牧草地」を体験させて牛乳の生産量を上げる試み - GIGAZINE



2022年04月21日 20時55分00秒 in 動画, 食, Posted by logc_nt

