ゲームや映画でより現実に忠実で美麗な3D映像をレンダリングできる「パストレーシング」についてNVIDAが解説

現実世界で「物体が見えている」ということは、「光源から放射されて物体に反射した光を、肉眼やカメラのセンサーで捉えた」ということを意味します。この光の挙動をコンピューター上で再現し、よりリアルなグラフィックを描画する技術が「 パストレーシング 」です。このパストレーシングについて、GPUを主力製品とする半導体企業のNVIDIAが開設しています。 What Is Path Tracing? | NVIDIA Blog https://blogs.nvidia.com/blog/2022/03/23/what-is-path-tracing/ 3DのCGモデルを使ったゲームやアニメは多く存在しますが、ゲームやアニメは2D平面のディスプレイ上に表示されるため、3Dモデルの数値データから2Dの画像データを生成する作業が必要となります。この3DCGの数値データから画像を生成するプロセスを「 レンダリング 」といいます。 NVIDIAは最初に、1つの視点から見た画像を生成する「ラスタライズ」という技術を紹介しています。ラスタライズは、3Dデータを構成する仮想的な三角形や多角形(ポリゴン)を、その大きさ・方向・色から2Dのピクセルに変換して描画するという技術です。NVIDIAによれば、自社の最新GPUであれば1秒当たり1000億ピクセル以上の画像データを生成できるとのこと。ラスタライズはゲームのグラフィックをリアルタイムで生成するのに適した技術といえます。

2022年03月24日 19時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, 映画, ゲーム, Posted by log1i_yk

