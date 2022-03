人力車ならぬ「Eリキシャ」普及が進むインドで注目の「バッテリー交換式Eリキシャ」とは？

大気汚染や充電インフラの問題を抱えながらも、めざましい経済的発展を遂げつつあるインドの都市部で、働く市民の足として「バッテリー交換式の電動3輪自動車」が注目を集めていると報じられています。 Two-Minute Battery Changes Propel India’s Shift to E-Scooters - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/features/2022-03-21/two-minute-battery-changes-quicken-india-s-shift-to-e-scooters インドでは、日本語の人力車を語源とする3輪自動車、通称「オートリキシャ」が交通手段の1つとして用いられてきましたが、排ガスの問題などを背景に、近年では電動タイプの「Eリキシャ」への置き換えが進んでいるとのこと。しかし、充電ステーションの配備が追いついていないため、バッテリーが車体に備え付けられているタイプのEリキシャ利用者はしばしば充電の問題に直面します。

2022年03月24日

