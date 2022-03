「自動速度取締機の宝くじ」によって速度を守っていると賞金が違反者の罰金からもらえるというシステム

公道の速度制限に違反したドライバーには罰金が科せられますが、逆に「速度制限を守っているドライバーが宝くじ方式で違反者の罰金を受け取れるシステム」が、一時的にではあるもののスウェーデンで実施されていたと、オーストラリアのメディアである Australian Associated Press(AAP) が報じています。 Sweden's 'speed camera lottery' hit a red light years ago - Australian Associated Press https://www.aap.com.au/factcheck/swedens-speed-camera-lottery-hit-a-red-light-years-ago/ 2021年9月、オーストラリアのFacebookグループに「スウェーデンのストックホルムには『スピードカメラ宝くじ』が存在し、制限速度以下で走るドライバーはお金を獲得するプールに登録されます。賞金はスピード違反を犯した人が支払った罰金から資金提供されています」という メッセージが投稿されました 。同じ投稿は9月初めから複数のアカウントによって行われているとのこと。

・関連記事

一般道をなんと「時速696km」で走ったとしてスピード違反キップを切られる事件が発生 - GIGAZINE



ロータスCEOがスピード違反を犯し「これは社のためのテスト走行」と裁判官に弁明 - GIGAZINE



西暦3000年まで免停になったおばあちゃん - GIGAZINE



宝くじに14回当選した男性が実践した「宝くじの必勝法」とは? - GIGAZINE



宝くじのルールの穴を突いて28億円以上を荒稼ぎした老夫婦の物語 - GIGAZINE



宝くじ当選番号を決めるために天才エンジニアが開発した完全にでたらめな番号を生み出すマシン「ERNIE」 - GIGAZINE



宝くじに当選するとあなたの幸せは保証されるのか? - GIGAZINE



「宝くじ1000万円分買ってみた」で本当に億万長者になれるのかを検証するムービー - GIGAZINE



宝くじの当選番号を操作するソフトで詐欺をした元職員が最大25年の懲役刑に - GIGAZINE



2022年03月22日 06時00分00秒 in 乗り物, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.