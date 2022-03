5万fpsで巨大シャボン玉を撮影した映像が圧倒的

・関連記事

6000本ものマッチが一気に燃え上がるとどうなるかを超スローモーション撮影したムービー「Match Head Bomb at 2500fps」 - GIGAZINE



ガラスの割れる瞬間を超スローモーション撮影した映像がすごすぎる - GIGAZINE



カラフルなスプレー缶を破壊する様子を2500fpsでスローモーション撮影するとこんな感じ - GIGAZINE



肌に突き刺すスタンガン「テーザー銃」で攻撃する瞬間を超スローモーションで見るとこうなっている - GIGAZINE

2022年03月21日 23時00分00秒 in 動画, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.