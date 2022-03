メール・プッシュ通知・SMS・チャットへの送信を一括でまとめて管理できるツール「Courier」レビュー

「Sign up with Google」をクリックし……

メールアドレスの他に、GitHubアカウントやGoogleアカウントでログインできる模様。今回は「Sign up with Google」をクリックします。

サービスの規模が大きくなると、ユーザーへメッセージを送信する際に「メール」「プッシュ通知」「SMS」「チャット」などさまざまな手段を使い分ける必要が出てきます。「 Courier 」はそういったユーザーごとの手段の使い分けを簡単に実現してくれるツールとのことで、実際に使ってどんなものなのかを確認してみました。 API for Email, SMS, Web & Mobile Push Notifications | Courier https://www.courier.com/ 公式サイトへ行き、「Get started for free」をクリックします。

2022年03月11日 09時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, ウェブアプリ, Posted by log1d_ts

