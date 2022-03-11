2022年03月11日 10時46分 ネットサービス

DuckDuckGoがロシアの偽情報に関連するサイトのランクを下げるも「偏りのない検索結果」に反すると一部ユーザーが反発



ユーザーのプライバシー保護を重視したインターネット検索エンジン「DuckDuckGo」のガブリエル・ワインバーグCEOは、DuckDuckGoの検索アルゴリズムにロシアの偽情報に関連するサイトのランクを下げるアップデートを適用したことをTwitter上で明らかにしました。しかし、「この措置は検閲に相当する」という批判の声が一部ユーザーから上がっています。



DuckDuckGo to Down-Rank Sites Associated With Russian Disinformation | PCMag

https://www.pcmag.com/news/duckduckgo-to-down-rank-sites-associated-with-russian-disinformation



ワインバーグCEOは2022年3月10日に、「他の多くの人と同様に、私もロシアのウクライナ侵攻と、それに伴う人道に対する大罪にはうんざりしています。DuckDuckGoでは、ロシアの偽情報に関するサイトのランクを下げる検索アップデートを展開しています」と発表しました。



Like so many others I am sickened by Russia’s invasion of Ukraine and the gigantic humanitarian crisis it continues to create. #StandWithUkraine️



At DuckDuckGo, we've been rolling out search updates that down-rank sites associated with Russian disinformation. — Gabriel Weinberg (@yegg)



さらにワインバーグCEOは、「ニュースモジュールと情報ボックスをDuckDuckGoの検索結果上部に配置し、話題となったトピックに関する質の高い情報を強調することもよくあります」「DuckDuckGoの使命は、すべての人のプライバシーが簡単に保護されるようにすることです。プライバシーは人権であり、政治を超越しています。そのため、世界中でおよそ1億人がDuckDuckGoを使っています。(追跡していないので、正確なユーザー数は不明です)」と述べました。



DuckDuckGo's mission is to make simple privacy protection accessible to all. Privacy is a human right and transcends politics, which is why about 100 million people around the world use DuckDuckGo. (We don't have an exact count since we don't track people.) — Gabriel Weinberg (@yegg)



2022年2月24日にロシアがウクライナの侵攻を宣言して以来、TwitterやGoogle、YouTube、Facebookが偽情報の拡散を阻止するために、ロシア政府と関係の深いメディアを排除する動きを見せており、DuckDuckGoの措置もこうした動きに沿ったものといえます。しかし、Twitterでは「今回のDuckDuckGoの措置を考えると、『偏りのない検索結果』とは一体何なのか」と疑問の声が上がっています。



So what do you mean by "unbiased result" in this tweet? https://t.co/KmEcVCYMwZ — Rasputitsa  (@artchiltech)



特にDuckDuckGoは過去に「Googleの検索結果には偏りがある」とGoogleの使用をやめるように訴えるツイートを投稿したこともあったため、DuckDuckGoの姿勢はダブルスタンダードだという批判もあります。



“[W]hen you search, you expect unbiased results, but that’s not what you get on Google,” @matthewde_silva quotes @yegg.



You can revoke Google's access to search & location histories, but the only true way to protect yourself is to leave Google.https://t.co/CMSovx6KYk — DuckDuckGo (@DuckDuckGo)



「それはつまりDuckDuckGoがユーザーを検閲しているということでは？DuckDuckGoは何が偽情報で何が真実なのかを判断しているということですか？その判断はユーザーの手に委ねられるべきです」



So you are censoring your users? DDG now decides what is or isn't misinformation? This decision should be left to the user — Aindreas (@andrewwbharvey)



「DuckDuckGoは魔法の『偽情報ファインダー』を持っているのか？間違った情報を拡散するサイトだけをランクダウンできると確信しているのか？僕はうまくいくに決まっていると思っているよ。そしてDuckDuckGoが将来他の誰にもこんな方法を取らないと確信してるよ(笑)」



You've got that magic "disinformation finder" eh? You're just sure you're going to only downrank things that are wrong?



I'm positive that's exactly how it'll play out.



And I'm sure you won't use this against anyone else in the future.



lol — Richard McCreedy (@RichMcCreedy)



IT系ニュースサイトのPCMagはDuckDuckGoにコメントを求めましたが、記事作成時点で回答はなかったそうです。