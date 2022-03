なぜベラルーシはロシアの味方をしているのか？

by Prachatai ロシアは隣国のウクライナに侵攻していますが、2国と接する位置にベラルーシという国家が存在し、ロシアに協力的であることから、欧州連合のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長はベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ政権を「この戦争のもう一つの侵略者」と 評しています 。なぜベラルーシがロシアに加担しているのか、サウスフロリダ大学・ロシア研究所の研究員であるタチアナ・クラケビッチ客員教授が解説しました。 3 reasons Belarus is helping Russia wage war against Ukraine https://theconversation.com/3-reasons-belarus-is-helping-russia-wage-war-against-ukraine-177984 ベラルーシの位置はここ。ロシアの西、ウクライナの北に位置しています。 ソビエト連邦の構成国家として位置づけられてきたベラルーシは1991年のソ連崩壊によって独立を果たし、1994年から28年にわたってルカシェンコ氏が政権を握っています。ルカシェンコ氏は東西の均衡を巧みに操り中立を保ってきたとのことですが、クラケビッチ氏は「2020年にターニングポイントを迎えた」と説明します。

2022年03月10日

