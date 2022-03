2022年03月04日 10時10分 ネットサービス

「ロシアをインターネットから切り離せ」というウクライナの要求をICANNが拒否



ウクライナ政府はロシアによる侵攻を受け、世界中の国や政府機関に対して「ロシアに制裁を課すように」と要求しており、Appleがロシアでの製品販売を停止したりTwitterやFacebookがロシアの国営メディアを排除したりしています。しかし、ドメイン名やIPアドレスの割当、Domain Name System(DNS)のルートサーバーシステム運用などを行う非営利団体のICANNは、ウクライナからの「ロシアをインターネットから切り離せ」という要求を拒否しました。



ウクライナのミハイロ・フェドロフ副首相とICANNのウクライナ支部は、ICANNに対してロシアの国別コードトップレベルドメインである「.ru」や「.рф」、ソ連に割り当てられた「.su」の取り消しを求めました。もしもこれが実現すれば、「.ru」「.рф」「.su」といったドメインを利用するウェブサイトやメールサービスにアクセスすることはできなくなります。



さらにその後、フェドロフ副首相はICANNに対してロシアのルートDNSサーバーのシャットダウンも要求しており、これが実現すればロシアではインターネットの大部分がオフラインとなるため、DNSの専門家であるEphraim Kenyanito氏は「これは基本的にロシアをインターネットから追い出すようなもの」と言及しました。



一連の要求に対して、ICANNのCEOであるGöran Marby氏は、「我々の使命は懲罰的な行動をとったり制裁を課したり、インターネットの一部に対するアクセスを制限したりすることではありません」と述べる(PDFファイル)公式声明を発表しました。



Marby氏は「ICANNは中立で非政治的であることが重要」であるとし、「ICANNには国や組織に対して制裁を課す権限はありません」と主張。さらに、「基本的に、ICANNはインターネットが機能することを防ぐために使用されるような役割を担う団体ではなく、インターネットが機能することを保証するために構築された団体です」とも述べています。



Marby氏によるとロシアのルートDNSサーバーは独立したオペレーターにより管理されているため、ICANNにこれをシャットダウンする能力はないとのこと。そもそもICANNのポリシーは「他国のインターネット運用を妨害するために一方的に行動する」というものではありません。そのため、Marby氏は「ポリシーを変更してICANNがインターネット環境への制裁を課したなら、グローバルシステムの信頼と有用性に壊滅的かつ永続的な影響を与えることとなるでしょう」と述べ、ICANNがウクライナ政府の要求をのむことはできないと改めて述べています。