人や資源を運び都市を拡大していく無料＆オープンソースの経営シム「Simutrans」を実際にプレイしてみた

・関連記事

鉄道会社を経営して開拓時代のアメリカを蒸気機関車で発展させる「レイルウェイ エンパイア」プレイレビュー - GIGAZINE



強い馬を育てつつ競馬界に人脈を広げ世界のレースも目指す「Winning Post 9 2021」プレイレビュー - GIGAZINE



桃鉄シリーズ最新作のNintendo Switch「桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~」レビュー、過去作そのものなプレイ性に多数の新要素が追加された完全新作 - GIGAZINE



2022年02月23日 18時00分00秒 in ゲーム, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.