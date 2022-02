地球は常に一定の質量を保っているわけではなく、宇宙から飛来した物体が隕石として地球に降り注ぐこともあれば、大気が宇宙空間に流出したり 月へ送り込まれたり することもあります。そこで、「地球の質量は次第に減っているのか、それとも増えているのか?」という疑問について、科学系メディアのLive Scienceが解説しています。 Is Earth expanding or shrinking? | Live Science https://www.livescience.com/is-earth-expanding-or-shrinking 地球をはじめとする惑星は、重い天体の周囲を公転するガスやちりが形成する 降着円盤 の中で、重力によって粒子が集積していく 降着 というプロセスを経て形成されます。アメリカ・バージニア州にあるNASAの ラングレー研究所 で上級研究員を務めるGuillame Gronoff氏は、約46億年前に地球がほぼ形成された後も、外部から隕石が降り注ぐという形で少量の降着が続いていると述べています。 しかし、惑星が形成された後は「 大気散逸 」という別のプロセスが始まるとのこと。大気散逸は水の蒸発と似たものといえますが、そのスケールに大きな違いが存在します。大気散逸のメカニズムは、酸素・水素・ヘリウムなどの原子が太陽からエネルギーを得て、重力エネルギーを上回る運動エネルギーに達すると宇宙へと散逸していくというものです。

