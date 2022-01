ウクライナ政府機関を狙う破壊的なマルウェアをMicrosoftが特定、ランサムウェアのような見た目で身代金回収メカニズムなし

MSTICによると、このマルウェアがMicrosoft製品やサービスの脆弱(ぜいじゃく)性を利用している兆候はないとのこと。 なお、ロイターはウクライナの高官の言として、この攻撃がベラルーシの諜報機関に関連するグループの仕業であると報じています。ベラルーシは親ロシアの立場にある同盟国で、マルウェアはロシアの諜報機関に関連するグループが用いたものと同様のものだとのことです。 EXCLUSIVE Ukraine suspects group linked to Belarus intelligence over cyberattack | Reuters https://www.reuters.com/world/europe/exclusive-ukraine-suspects-group-linked-belarus-intelligence-over-cyberattack-2022-01-15/

ウクライナ政府の関連機関を集中的に狙って破壊的な工作を行うマルウェア操作の証拠を、Microsoft脅威インテリジェンスセンター(MSTIC)がつかみました。MSTICが「DEV-0586」と名付けたこの攻撃は、PC内のファイルを暗号化して人質に取り、復号用キーと引き換えに身代金を要求するランサムウェアのような動きを偽装しつつ、実際には身代金を回収するメカニズムが搭載されておらず、デバイスを動作不能にすることを目的としているとのことです。 Malware attacks targeting Ukraine government - Microsoft On the Issues https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2022/01/15/mstic-malware-cyberattacks-ukraine-government/ Destructive malware targeting Ukrainian organizations - Microsoft Security Blog https://www.microsoft.com/security/blog/2022/01/15/destructive-malware-targeting-ukrainian-organizations/

