ナッツ＆フルーツのかみごたえ抜群な本格チョコバー「ゴロゴロ素材の Maico」の2種のフレーバーを味わってみた

・関連記事

生チョコのとろみとブラックサンダーのザクザク感が合わさりこれまでにない食感が生み出された「至高の生ブラックサンダー ザ・リッチキューブ」など2種を食べてみた - GIGAZINE



チョコを「ふわっ」「とろっ」「さくっ」の3つの食感中心で作るとこうなる、というブラックサンダーの有楽製菓から登場する「PICKS(ピックス)」を一足先に食べてみた - GIGAZINE



レアチーズケーキっぽい酸味が再現された「明治 エッセル スーパーカップ チーズ&クッキー」を食べてみた - GIGAZINE



あのガリガリ君から濃厚ミルキーな北海道産生クリームを堪能できる「ソフト君伝説のプレミアムミルク」が登場したので食べてみた - GIGAZINE

2022年01月17日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.